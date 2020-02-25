Погода на 25 февраля в Тюмени: снег к полудню закончится

25 Февр. 2020 2020-02-25T06:50:40+03:00

Солнце в этот день не покажется из-за облаков

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Сегодня, 25 февраля, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Ночью будет идти сильный снег, который к утру должен ослабнуть, а к полудню и вовсе закончиться.

Температура воздуха ночью будет минус 6 градусов, днем – минус 1. Вечером столбики термометров покажут 3–4 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 3–5 метров в секунду.

25 февраля почитается память святого Алексия, чудотворца. В народе 25 февраля назывался днем Алексея Рыбного, потому что если в этот день наступала оттепель – летом будет хорошо ловиться рыба. С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай. Если на Алексея небо звездно, можно ждать хорошего урожая. А солнечный день обещал хороший урожай яблок.

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ИСТОЧНИК KP.RU