2020-02-24T16:44:48+03:00
Экономика

Тюменская область стабильно занимает первые места по четырём позициям среди регионов УФО

Тюменьстат проанализировал социально-экономическое развитие регионов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская область стабильно занимает первые места по четырём позициям среди регионов УФОТюменская область стабильно занимает первые места по четырём позициям среди регионов УФОФото: Татьяна Коркина
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Тюменьстат проанализировал социально-экономическое развитие регионов УФО по итогам 2019 года. Для оценки анализировали показатели производства, строительства, доходов и расходов.

Без учёта Югры и ЯНАО, Тюменская область стабильно занимает первые места по четырём позициям. В частности, по производству молока и яиц – на душу населения приходится по 369,9 кг молока и 1047 яиц, по максимальному значению ввода жилья в расчёте на тысячу человек (1041,3 кв. м общей площади, в том числе 343,1 кв. м от индивидуальных застройщиков).

Также Тюменская область лидирует по росту реальной начисленной зарплаты. По оценке за январь-ноябрь 2019 года составил 102,4%. Наиболее высокий размер номинальной начисленной зарплаты отмечался в ЯНАО – 98,9 тысяч рублей.

Также Ямал лидирует по объёму производства, объёму предоставленных платных услуг и общественному питанию, а также по индексу потребительских цен.

Как сообщает «Вслух.ру», в Челябинской области больше всех в УФО производят мяса на душу населения, а Свердловская – первая по обороту розничной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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