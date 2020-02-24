В страшном ДТП с двумя фурами погиб 65-летний мужчина

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:45:19+03:00

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На 331 километре автодороги Тюмень – Омск сегодня, 24 февраля, около 7 утра произошло страшное ДТП с участием двух большегрузов – VOLVO и MAN.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, водитель Volvo выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП на месте происшествия погиб 65-летний водитель большегруза MAN.

Водитель «Вольво», житель Дагестана, получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU