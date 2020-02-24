В страшном ДТП с двумя фурами погиб 65-летний мужчина
Трагедия произошла сегодня утром
В страшном ДТП с двумя фурами погиб 65-летний мужчина. Фото: соцсети
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На 331 километре автодороги Тюмень – Омск сегодня, 24 февраля, около 7 утра произошло страшное ДТП с участием двух большегрузов – VOLVO и MAN.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, водитель Volvo выехал на встречку и столкнулся с другим автомобилем. В результате ДТП на месте происшествия погиб 65-летний водитель большегруза MAN.
Водитель «Вольво», житель Дагестана, получил травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU