2020-02-24T15:33:09+03:00
Авто

В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 176 километров дорог

Работа ведётся в рамках национального проекта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 176 километров дорогВ Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 176 километров дорогФото: Татьяна Коркина
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В 59 населённых пунктах Тюменского района в 2020 году отремонтируют дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в ГУС Тюменской области, один из самых больших проектов реализуют в Богандинском, где отремонтируют девять улиц. По восемь улиц отремонтируют в посёлках Борки и Боровский, в сёлах Перевалово и Успенка.

Общая протяжённость ремонта в 2020 году в Тюменском районе составит более 74 километров дорог. В Тюменской области отремонтируют более 200 объектов, протяжённость ремонта составит свыше 176 километров.

Нормативное состояние сети Тюменской агломерации будет увеличено до 81,7%. Контракты на проведения ремонта дорог в Тюменском районе планируется заключить до 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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