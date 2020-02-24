В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 176 километров дорог
В 59 населённых пунктах Тюменского района в 2020 году отремонтируют дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в ГУС Тюменской области, один из самых больших проектов реализуют в Богандинском, где отремонтируют девять улиц. По восемь улиц отремонтируют в посёлках Борки и Боровский, в сёлах Перевалово и Успенка.
Общая протяжённость ремонта в 2020 году в Тюменском районе составит более 74 километров дорог. В Тюменской области отремонтируют более 200 объектов, протяжённость ремонта составит свыше 176 километров.
Нормативное состояние сети Тюменской агломерации будет увеличено до 81,7%. Контракты на проведения ремонта дорог в Тюменском районе планируется заключить до 1 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU