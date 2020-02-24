Сергей Миневцев: Андрей Романов снова отказался пускать врачей в квартиру

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:26:10+03:00

Активист говорит, что не нуждается в медицинской помощи

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Активист Андрей Романов сегодня, 24 февраля, дважды отказался пускать в квартиру врачей и заявил, что не нуждается в медицинской помощи. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Тюменской области Cергей Миневцев.

По его словам, сегодня с утра он попросил региональный департамент здравоохранения проверить, как дела со здоровьем у голодающих, в том числе и у Романова. Однако дежурного доктора они не пустили и сказали, что в квартире такие не живут.

– Затем пошла заведующая, которой по домофону сказали, что никаких жалоб нет, всё хорошо, в медицинской помощи не нуждаются, – сообщил Сергей Миневцев.

Отметим, что от медицинского осмотра Романов отказался и 23 февраля, поскольку чувствовал себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU