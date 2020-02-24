Куда можно сдать второсырьё в Тюмени

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:23:14+03:00

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Большинство тюменцев, которые приезжают на станцию «Сортировочная», чтобы сдать второсырьё, не ждут поощрения, а просто рады возможности отдать отходы. Как сообщают волонтёры добровольческого объединения «Круговорот», деньги, вырученные от ходового сырья, идут на сдачу специфического и неходового сырья.

Например, все виды бумаги, пластиковые бутылки, плёнка – все эти виды второсырья стоят денег и буквально «кормят» проект. Если бы компания занималась только ими, это был бы хороший коммерческий приёмный пункт. Но ходовое продаваемое сырьё помогает волонтёрам принимать и отправлять переработчикам сложные фракции.

Для переработки зубных щёток, например, нужно набрать партию 100 кг, а затем послать её транспортной компанией. Транспортные расходы составят 3–5 тысяч рублей. Это примерно 2,5 тонны коричневого и зелёного стекла, полтонны белой и смешанной макулатуры или полтонны ПЭТ-бутылок. Денег за сданные щётки переработчик не платит.

Как сообщает «Вслух.ру», волонтёры благодарны всем сдающим вторсырьё.

ИСТОЧНИК KP.RU