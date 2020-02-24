2020-02-24T15:23:14+03:00
Общество

Куда можно сдать второсырьё в Тюмени

Денежного поощрения, правда, нет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Куда можно сдать второсырьё в ТюмениКуда можно сдать второсырьё в ТюмениФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Большинство тюменцев, которые приезжают на станцию «Сортировочная», чтобы сдать второсырьё, не ждут поощрения, а просто рады возможности отдать отходы. Как сообщают волонтёры добровольческого объединения «Круговорот», деньги, вырученные от ходового сырья, идут на сдачу специфического и неходового сырья.

Например, все виды бумаги, пластиковые бутылки, плёнка – все эти виды второсырья стоят денег и буквально «кормят» проект. Если бы компания занималась только ими, это был бы хороший коммерческий приёмный пункт. Но ходовое продаваемое сырьё помогает волонтёрам принимать и отправлять переработчикам сложные фракции.

Для переработки зубных щёток, например, нужно набрать партию 100 кг, а затем послать её транспортной компанией. Транспортные расходы составят 3–5 тысяч рублей. Это примерно 2,5 тонны коричневого и зелёного стекла, полтонны белой и смешанной макулатуры или полтонны ПЭТ-бутылок. Денег за сданные щётки переработчик не платит.

Как сообщает «Вслух.ру», волонтёры благодарны всем сдающим вторсырьё.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская область стабильно занимает первые места по четырём позициям среди регионов УФО
В страшном ДТП с двумя фурами погиб 65-летний мужчина
В Тюменской области в 2020 году отремонтируют более 176 километров дорог
Сергей Миневцев: Андрей Романов снова отказался пускать врачей в квартиру
Куда можно сдать второсырьё в Тюмени
Тюменские инвалиды активно занимаются спортом
Тюменцев научат продвигать крупные проекты
Елена Гаркунова: Андрея Романова заботят только собственные интересы
Диетологи дали совет тюменцам, как не набрать вес, поедая «сладенькое»
Тюменских школьников научат зоограмотности
В ОКБ № 2 появилась палата интенсивной терапии для тюменцев, переживших инсульт
Тюменцам напомнили о том, что пора высаживать перцы и помидоры
Погода в Тюмени 24 февраля: пришло похолодание
Тюменцы помнят подвиг рядового Мохирева
Тюменским фермерам доступны гранты до пяти миллионов рублей
Тоболяки взяли бронзу на хакатоне SmartWarehouse в Екатеринбурге
В Тюмени готовят выставку-инсталляцию «Мамины куклы»
Юбилейный тюменский конкурс «Жемчужина Востока» стал межрегиональным
В Тюмени насмерть разбился мужчина
В тюменской школе на Менделеева уже прокладывают инженерные сети
В Ишиме благоустроят бульвар Белоусова
Тюменский диетолог рассказала о пользе Великого поста
В Тюмени появился «Доступный кёрлинг»
Тюменские хирурги спасли пятилетнюю девочку, проглотившую невидимку
В Тюменском районе педагогическое многоборье подходит к финалу
В Голышманово многодетная мама открыла кафе правильного питания