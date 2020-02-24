Тюменские инвалиды активно занимаются спортом

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:37:48+03:00

Занятия проходят в спортцентрах, школах и по месту жительства

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В спортивных центрах и школах, а также по месту жительства организована работа для занятий спортом среди людей с ограниченными возможностями. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, по зимним и летним видам спорта идёт подготовка спортивного резерва в 26 муниципальных образованиях региона.

Дети и подростки с ограниченными возможностями тренируются на базе 56 спортивных учреждений дополнительного образования. В Тюмени таких ребят ждут в детско-юношеской спортивно-адаптивной школе «НЕГЕ», которая реализует программы по голболу, спортивным танцам, легкой атлетике, лыжным гонкам/биатлону, настольному теннису, плаванию и шахматам.

В детско-юношеской спортшколе № 1 проходят групповые занятия по конному спорту и плаванию, а в тюменской ДЮСШ № 3 работает отделение адаптивной физической культуры.

По месту жительства тюменские инвалиды занимаются на 21 спортивном объекте скандинавской ходьбой, домино, настольным теннисом, мини-футболом, шашками, бильярдом, дартсом и другими видами АФК.

Кроме того, ведётся подготовка высококвалифицированных спортсменов с ограниченными физическими возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU