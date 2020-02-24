2020-02-24T13:47:37+03:00
Общество

Тюменцев научат продвигать крупные проекты

Своим опытом поделится начальник отдела развития Большого театра кукол
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцев научат продвигать крупные проектыТюменцев научат продвигать крупные проектыФото: Татьяна Коркина
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Мастер-класс по созданию и продвижению крупных проектов пройдёт в Тюмени в последний день февраля. Делиться своим опытом будет начальник отдела развития Большого театра кукол, организатор фестиваля «БТК-ФЕСТ» Наталия Сергеевская. Мероприятие станет частью проекта «ЦЕХ», в рамках которого горожане смогут реализовать свои творческие проекты, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Наталия Сергеевская расскажет, как продвигать проекты и спектакли, поделится успешными кейсами, в том числе из своего опыта. Ведь она автор множества крупных форумов, лабораторий, гастролей, а в 2019 году стала директором программы закрытия II Международного Большого Детского фестиваля.

Встреча пройдет 29 февраля в 13.00 в театральном центре «Космос». Вход свободный. Регистрация по ссылке.

Напомним, что заявку на участие в конкурсе на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей «ЦЕХ» можно подать до 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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