2020-02-24T10:55:53+03:00
Общество

Елена Гаркунова: Андрея Романова заботят только собственные интересы

Председатель общества инвалидов Калининского административного округа Тюмени прокомментировала действия самоназванного «правозащитника»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Елена Гаркунова: Андрея Романова заботят только собственные интересы. Фото: Всероссийское общество инвалидовЕлена Гаркунова: Андрея Романова заботят только собственные интересы. Фото: Всероссийское общество инвалидов
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Действия самозванца-правозащитника Андрея Романова – неадекватные, он заботится только о своих интересах. Об этом заявила председатель общества инвалидов Калининского административного округа Тюмени Елена Гаркунова. По её словам, если бы он пришёл в общество, ему бы помогли и нашли решение по его проблемам.

– Когда я иду по улице, про меня тоже не скажешь, что я инвалид. Но у меня телефон и компьютер с речевым выходом, на работе всё сделано под меня. Я тружусь, воспитываю ребенка. Получила высшее образование уже будучи на инвалидности. Инвалид может занимать достойное место в обществе, работать, достойно жить. А что Романов сделал для Тюменской области? Ничего. Что он сделал для Курганской области? Ничего, – отметила Елена Гаркунова.

Председатель общества инвалидов Калининского административного округа призвала Романова «сделать что-то самому, а не клеветать на Тюменскую область, что он такой бедный и несчастный».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на заседании Всероссийского общества инвалидов приняли петицию против действий Андрея Романова. Инвалиды Тюменской области обратились к президенту, в Генеральную прокуратуру и СМИ с просьбой осветить их обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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