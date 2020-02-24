Диетологи дали совет тюменцам, как не набрать вес, поедая «сладенькое»

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:26:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Диетологи уверены, что причиной лишнего веса является потребление калорий в большем количестве, чем нужно человеку. По словам диетолога одного из тюменских медицинских центров Елены Калининой, количество калорий для каждого может подсказать врач, рассчитав всё на калькуляторе калорий.

В нём есть всё, даже запретные продукты. Если лишние калории появились, то в этом же калькуляторе нужно сформировать лист физических упражнений, которые эти калории сожгут.

- Человек думает: я могу съесть шоколадную конфету, но я должен отказаться от чего-то другого. Например, в миндальном пирожном 452 калории. Это четверть калорий для обычного взрослого человека. Обычно люди считают калории в еде, а в напитках? В стакане домашнего кваса 160 калорий, что больше, чем в лимонаде, - цитирует диетолога издание «Тюменская область сегодня».

Баловать себя «сладеньким» нужно в разумных пределах. Когда наступило чувство насыщения, нужно перестать жевать. Причём касается это не только конфет, но даже безобидных яблок. Чтобы не переесть сладостей, необходимо не заменять ими целый приём пищи.

ИСТОЧНИК KP.RU