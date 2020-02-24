2020-02-24T08:29:46+03:00
Общество

Тюменских школьников научат зоограмотности

Занятия для учеников 6-8 классов будут проводить волонтёры
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Тюменских школьников научат зоограмотностиТюменских школьников научат зоограмотностиФото: Татьяна Коркина
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Десять студентов из ТюмГУ, ТИУ и ГАУ Северного Зауралья прошли обучение в «Школе зоопросветителя» Тюменского госуниверситета. Образовательная программа – заключительный этап подготовки к урокам зоограмотности, которые волонтёры проведут в школах Тюмени в 2020 году.

Как отметил руководитель тюменской молодёжной организации «Ладонь и лапа» Владислав Сиюткин, опытные зооволонтёры и педагоги научили студентов основам взаимодействия с учениками, рассказали им о том, как говорить с аудиторией на одном языке на тему, связанную с животными.

- Зооволонтеры и педагоги поделились навыками и знаниями, которые пригодятся будущим зоопросветителям во время похода в школу. В частности, рассказали о деятельности зооволонтеров ТюмГУ, обсудили проблему бездомных животных и пути ее решения, поговорили о том, как лучше преподносить материал школьникам, как выходить из различных неловких ситуаций во время уроков, - цитирует Владислава «Тюменская линия».

Те волонтёры, кто в марте прошёл обучение, отправятся в тюменские школы, чтобы провести уроки зоограмотности для учеников 6-8 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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