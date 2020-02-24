В ОКБ №2 появилась палата интенсивной терапии для тюменцев, переживших инсульт

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:06:59+03:00

За две недели работы палаты помощь получили более 80 человек.

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В тюменской ОКБ№2 на собственные средства обустроили и отремонтировали палату интенсивной терапии для оказания помощи при инсульте. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в ней лечат больных в остром периоде ишемического и геморрагического инсульта.

Под наблюдением врачей и медперсонала пациент проводит не менее суток, после чего его переводят в одно из профильных отделений на стационарное лечение.

В палате восемь коек. Расположена она около кабинета сосудистого приёма, куда направляют всех взрослых пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Палата оборудована специализированной мебелью, системой мониторинга с возможностью измерения параметров системной гемодинамики, в рамках национального проекта «Здравоохранение».

За две недели работы палаты помощь получили более 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU