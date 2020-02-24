2020-02-24T08:06:59+03:00
Общество

В ОКБ №2 появилась палата интенсивной терапии для тюменцев, переживших инсульт

За две недели работы палаты помощь получили более 80 человек.
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В ОКБ №2 появилась палата интенсивной терапии для тюменцев, переживших инсультВ ОКБ №2 появилась палата интенсивной терапии для тюменцев, переживших инсультФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В тюменской ОКБ№2 на собственные средства обустроили и отремонтировали палату интенсивной терапии для оказания помощи при инсульте. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в ней лечат больных в остром периоде ишемического и геморрагического инсульта.

Под наблюдением врачей и медперсонала пациент проводит не менее суток, после чего его переводят в одно из профильных отделений на стационарное лечение.

В палате восемь коек. Расположена она около кабинета сосудистого приёма, куда направляют всех взрослых пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Палата оборудована специализированной мебелью, системой мониторинга с возможностью измерения параметров системной гемодинамики, в рамках национального проекта «Здравоохранение».

За две недели работы палаты помощь получили более 80 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Диетологи дали совет тюменцам, как не набрать вес, поедая «сладенькое»
Тюменских школьников научат зоограмотности
В ОКБ №2 появилась палата интенсивной терапии для тюменцев, переживших инсульт
Тюменцам напомнили о том, что пора высаживать перцы и помидоры
Погода в Тюмени 24 февраля: пришло похолодание
Тюменцы помнят подвиг рядового Мохирева
Тюменским фермерам доступны гранты до пяти миллионов рублей
Тоболяки взяли бронзу на хакатоне SmartWarehouse в Екатеринбурге
В Тюмени готовят выставку-инсталляцию «Мамины куклы»
Юбилейный тюменский конкурс «Жемчужина Востока» стал межрегиональным
В Тюмени насмерть разбился мужчина
В тюменской школе на Менделеева уже прокладывают инженерные сети
В Ишиме благоустроят бульвар Белоусова
Тюменский диетолог рассказала о пользе Великого поста
В Тюмени появился «Доступный кёрлинг»
Тюменские хирурги спасли пятилетнюю девочку, проглотившую невидимку
В Тюменском районе педагогическое многоборье подходит к финалу
В Голышманово многодетная мама открыла кафе правильного питания