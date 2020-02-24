24 Февр. 2020 2020-02-24T06:42:28+03:00

Тюменцам напомнили о том, что пора высаживать перцы и помидоры Фото: Татьяна Коркина

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Посадочный сезон – 2020 уже открыт ранними посевами садовой земляники и эустомы. Об этом рассказала тюменский лектор-эксперт МРО «Союз садоводов Тюмени, Тюменской области, ХМАО-Югра» Нина Щербакова. По её словам, уже сейчас нужно высадить петунии, лабелии, корневой сельдерей, лук-порей, перцы, баклажаны и высокорослые томаты для теплицы.

Особенное внимание нужно уделить петунии. К неё мелкие семена, поэтому её сеют методом поверхностного посева, не заглубляя семена в грунт.

- Удобно садить гранулированные или дражированные семена, когда каждое семечко обработано специальным составом. Сейчас мы сеем ампельный и каскадный вид петуний. Для раннего и надежного посева мелких семян нужно использовать рыхлый и легкий почвенный субстрат, чтобы маленькие всходы начали наращивать корневую систему и легко пошли в рост, - рассказала Нина Щербакова.

Кстати, урожай зависит и от качества грунта. Обращайте внимание на влагу и воздухопроницаемость, кислотность почвы (нейтральный показатель – 5,5-7,0 pH) и наличие патогенной микрофлоры.

ИСТОЧНИК KP.RU