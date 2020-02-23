Тюменцы помнят посмертный подвиг рядового Мохирева

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:30:10+03:00

Товарищи погибшего бойца не оставляют без поддержки его маму. Фото; Росгвардия по Тюменской области

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Он навсегда останется в памяти матери ее смелым Толей, жизнерадостным юнцом, навсегда двадцатилетним. В мае 1999 года Анатолий Мохирев ушел отдавать долг Родине: был направлен на службу в Московскую область в состав одной из лучших частей спецназа МВД России. В родной поселок Винзили Толя не вернулся.

– Толи нет с нами больше 20 лет. Боль утраты не утихла. То, что делают его сослуживцы и друзья бесценно. Спасибо вам за память о моем сыне. Счастья и благополучия вам и вашим семьям, крепкого здоровья и мирного неба над головой, – обратилась к товарищам сына Вера Мохирева.

В декабре 1999 года рядовой Мохарев погиб при штурме здания в Грозном, прикрыв командира взвода. Указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.

Накануне Дня защитника Отечества военнослужащие Центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа войск национальной гвардии России приняли участие в митинге в поселке Винзили, на котором в честь погибшего земляка торжественно открыли мемориальную доску.

Родные, друзья, одноклассники, сослуживцы Толи Мохирева и жители поселка Винзили почтили память всех погибших земляков минутой молчания и возложением венков и цветов. В Чеченской войне участвовали 76 винзилинцев, трое из них не вернулись домой, поясняет пресс-служба тюменской Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU