2020-02-23T17:48:20+03:00
Экономика

Тюменским фермерам доступны гранты до пяти миллионов рублей

В 2020 году региональное правительство увеличит гранты для сельского бизнеса
Ирина Ромашкина
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Фото: apk.admtyumen.ruФото: apk.admtyumen.ru
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Предпринимателям, желающим создать крестьянское или фермерское хозяйство в Тюменской области в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермера и развития сельской кооперации», выделят гранты. Причем размер господдержки в 2020 году увеличится до 5 миллионов рублей.

Как отмечает информационное агентство «Тюменская линия», об этом областное правительство сообщило парламентариям региона. Также регион в 2020 году намерен продолжить грантовую поддержку для развития материально-технической базы семейных ферм и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермера и развития сельской кооперации» в 2019 году провели два конкурса на определение получателей грантов «Агростартап», предприниматели получили 59,2 млн рублей господдержки. Еще шесть крестьянских и фермерских хозяйств получили 17,6 млн рублей, финансовая помощь пришла благодаря гранту «Начинающий фермер».

Напомним, глава Тюменской области Александр Моор объявил 2020 год в регионе Годом сельского предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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