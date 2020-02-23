Тоболяки взяли бронзу на хакатоне SmartWarehouse в Екатеринбурге

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:23:52+03:00

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Тобольская команда «Нейромантики» заняла третье место открытого национального хакатона по автоматизации складской логистики SmartWarehous. Ребята детского технопарка «Кванториум» отстояли честь Тюменской области у восьми конкурентов.

Команда тоболяков-интеллектуалов собралась из шести человек: Софья Турышева, Виолетта Шкилева, Кирилл Баяндин, Александр Кувалдин и Илья Захаринский. Сопровождали воспитанников технопарка Денис Селянин и Сергей Ивашишин. Как поясняет «Тюменская область сегодня», команда была сборная, ведь для хорошего результата ребятам требовались знания программирования, робототехники и дизайна.

На соревновании участники придумывали и реализовывали систему «умного склада»: робота-погрузчика. Его наши ребята спроектировали еще дома. На состязаниях доработали погрузчик конвейерной лентой с цветодатчиками для сортировки, и дополнили конструкцию тележкой, чтобы робот мог автономно развозить груз.

– Ребята писали код программы, выпиливали детали тележки на лазерном станке, защищали свой проект перед экспертами. Уровень команд был примерно одинаков, и шансы на победу были равны, – считает Денис Селянин.

В итоге команде «Нейромантики» присудили бронзу. Это второй приз в копилке побед воспитанников тоболького технопарка на выездных соревнованиях, хотя детский центр открылся только в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU