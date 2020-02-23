В Тюмени готовят выставку-инсталляцию «Мамины куклы»

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:33:23+03:00

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6-8 марта в Тюмени презентуют новый креативный проект «Мамины куклы». По задумке организаторов, из старых кукол создадут выставку инсталляцию, которую тюменцы смогут оценить на весеннем «Бохо базаре».

Как сообщает «Вслух.ру», авторы проекта принимают сломанных кукол и их «запчасти». Те игрушки, которые можно «спасти», отдадут кукольникам. Из оставшихся деталей соберут инсталляцию. После выставки куклы смогут обрести новых хозяек.

– Нам, женщинам, мамочкам, тетенькам и даже бабушкам не хватает нежности и инфантильности. Мы подумали о том, что было бы совсем не плохо снова стать маленькими девочками, которые любят кружева, рюши, оборочки и цветочки! Пусть все наши гостьи не на долго забудут о серьезных проблемах и жизненных неурядицах и насладятся романтической атмосферой девичьего царства, полного грез и мечтаний, - рассказали авторы.

Отдельную витрину хотят посвятить коллекционным куклам. Тюменских коллекционеров призывают принять участие в выставке – сохранность и возврат экспонатов гарантируют.

Покрасоваться на экспозиции может любая куколка. Организаторы готовы принять другие виды игрушек: тильда, мягконабивные, пластмассовые советские, сломанные и прочие.

– Мы обязательно придумаем, как сделать так, чтобы ваша куколка смогла явить себя миру в праздничном формате, – пообещали владельцам авторы организаторы выставки.

Детские сокровища принимают в лекционно-выставочном зале по адресу ул. Профсоюзная, 88, и на станции «Сортировочную» (ул. Республики, 207а). Подробности по телефону: 89323203953.

ИСТОЧНИК KP.RU