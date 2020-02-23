Юбилейный тюменский конкурс «Жемчужина Востока» стал межрегиональным

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:25:58+03:00

Зрителей ожидают одиночные и коллективные танцы. Фото из группы "Студия 360 градусов" во "ВКонтакте"

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Танцовщицы беллиданс из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени от пяти до 55 лет будут состязаться в тюменском Центре культуры «Торфяник» 24 февраля.

Как сообщает информагентство «Тюменская линия», девять лет конкурс был городским, а на десятый год организаторы пригласили иногородних участников. Так география расширилась до межрегионального формата. В итоге эксперты конкурса оценят более ста номеров солистов и коллективов.

– Номинаций много, все они делятся на направления – это классика, или ориенталь, и фольклор. В состав жюри войдут преподаватели из Екатеринбурга, Кургана и Тюмени, –рассказала организатор конкурса, преподаватель студии «Восток», педагог Лиги профессионалов России Ольга Озерова.

По ее словам, восточные танцы оценивать сложнее, чем какие-либо другие. Судьи смотрят чистоту исполнения танца, оценивают образ танцовщицы, чувство ритма и другие критерии.

В Тюмени работает около 10 студий восточного танца. Профессиональных студий беллиданса немного, в основном девушки танцуют для поддержки спортивных навыков и развития женской грации.

– У нас есть международные чемпионки, участвуем в различных конкурсах, девочки показывают хорошие результаты, - считает педагог Лиги профессионалов России Ольга Озерова.

"Жемчужин Востока" наградят Кубками, дипломы, медали и призы от спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU