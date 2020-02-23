2020-02-23T14:05:05+03:00
Происшествия

В Тюмени насмерть разбился мужчина

Мужчина выпал из окна 11-го этажа дома в Зареке, установила полиция
Ирина Ромашкина
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Предварительно полиция Тюмени констатирует несчастный случай. Фото: ЧС ТюменьПредварительно полиция Тюмени констатирует несчастный случай. Фото: ЧС Тюмень
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Утром 23 февраля в полицию позвонили очевидцы трагедии. Сообщение о происшествии поступило в 6 часов 58 минут в шестое отделение полиции Тюмени. Звонивший оповестил полицию, что под окнами многоквартирного дома на улице Эрвье лежит тело мужчины.

– На месте полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения из квартиры с 11-го этажа дома на улице Эрвье, 30, корпус 2, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюмени.

Установлено также, что мужчина 1956 года рождения. По предварительным данным полиции, криминала в происшествии нет – это несчастный случай. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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