В Тюмени насмерть разбился мужчина
Утром 23 февраля в полицию позвонили очевидцы трагедии. Сообщение о происшествии поступило в 6 часов 58 минут в шестое отделение полиции Тюмени. Звонивший оповестил полицию, что под окнами многоквартирного дома на улице Эрвье лежит тело мужчины.
– На месте полицейские обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения из квартиры с 11-го этажа дома на улице Эрвье, 30, корпус 2, – пояснили в пресс-службе Управления МВД по Тюмени.
Установлено также, что мужчина 1956 года рождения. По предварительным данным полиции, криминала в происшествии нет – это несчастный случай. Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU