В тюменской школе на Менделеева уже прокладывают инженерные сети

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:07:35+03:00

Строители закончили фундамент здания, цокольный и первый этажи в школе на улице Менделеева. Фото: Главное управление строительства Тюменской области

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На объекте строительства тюменской школы в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева завершили устройство наружных сетей, теплотрассы, водопровода, полностью готовы фундамент здания, цокольный и первый этажи. Теперь строители прокладывают инженерные сети в цокольном этаже здания.

Эту школу строители введут в эксплуатацию в 2021 году. Кроме того, стройка школ сейчас в разгаре в поселке Казарово, в жилом комплексе «Звездный городок» и Европейском микрорайоне. Общеобразовательные учреждения вместят до 1200 учеников.

Так, сейчас в школе Европейского строители заняты кирпичной кладкой второго и третьего этажей, уже летом рабочие запланировали заняться внутренней отделкой помещений. Им предстоит работать в трех учебных блоках, а это более 20 тыс. кв. метров. Строительство стартовало в сентябре 2019 года, открыть школу планируют также в 2021 году.

По плану Главного управления строительства Тюменской области, 1 сентября 2020 года пойдут в новую школу ученики Казарово. Сейчас там обустраивают кровлю и занимаются остеклением. Общеобразовательное учреждение строится по областной программе по замене деревянных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU