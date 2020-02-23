В Ишиме благоустроят бульвар Белоусова

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:22:50+03:00

Бульвар Белоусова, Дворец культуры и мультимедийные гиды появятся в Ишиме

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Об обновлении городской инфраструктуры сообщил глава Ишима Фёдор Шишкин. На рабочем совещании по реализации нацпроектов он обсудил с коллегами благоустройство города, а также введение технологических новинок в музее.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», в этом году в Ишиме приступят к комплексному строительству бульвара Белоусова, в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, благодаря проекту «Культурная среда» в Ишиме строится Дворец культуры. Но одним из самых значимых приобретений горожан станет создание первой в регионе модельной библиотеки.

Этот формат предполагает обновление материальной базы. Библиотека станет городской гостиной с современным оборудованием, мебелью, зонами для групповых занятий, студией звукозаписи.

По проекту «Цифровая культура» в Ишимский музейный комплекс имени Петра Ершова закупят 75 мультимедийных гида. Подобные гаджеты уже полюбились посетителям более чем в 60 российских музеях.

Также ишимская администрация планирует реализовать нацпроекты по вводу жилья, переоснащать системы здравоохранения, расширять учебные классы по компетенциям цифровой экономики, повышать квалификации работников предприятий и другое.

ИСТОЧНИК KP.RU