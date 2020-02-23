Тюменский диетолог рассказала о пользе Великого поста

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:18:33+03:00

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Насколько полезен Великий пост и как правильно его держать, чтобы не навредить организму? Советы поствующим дала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

Об этом сообщает «АиФ – Западная Сибирь». Елена Дороднева заверила, что с медицинской точки зрения поствовать очень полезно. Ведь пост ограничивает рацион, а это уменьшает поступление в организм избытков жира и животных продуктов. А еще полезно использовать растительные продукты в пище.

Но есть и нюансы. Так, Елена Дороднева рекомендует осторожно подходить к ограниченному питанию особые группы людей, чтобы не навредить здоровью. Больным людям, находящимся на лечении, людям с хронической болезнью, беременным и кормящим женщинам, а также подросткам и детям держать пост не рекомендуется. Диетолог рекомендует этим людям обратиться за консультацией к специалисту за неделю до начала поста.

– Поститься нужно разумно, не ограничивать себя. Нужно следовать правилу применения разнообразной пищи, ведь есть много постных продуктов, которые помогут соблюдать дневную энергетическую ценность пищи. Пост – это не диета, а способ очищения, ограничения как в пище, так и духовно, – сказала Елена Дороднева.

ИСТОЧНИК KP.RU