В Тюмени появился «Доступный кёрлинг»

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:17:14+03:00

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23 февраля – День керлинга. Эта спортивная игра на льду теперь стала еще доступнее: поклонников олимпийского спорта приглашают на бесплатные тренировки, сообщает «Мегатюмень».

Социальный проект «Доступный кёрлинг» проводит Федерация керлинга Тюменской области. Тренировки и турниры проводятся для тюменцев бесплатно, благодаря Фонду президентских грантов, пояснил вице-президент Федерации керлинга Тюменской области Константин Пережогин.

– Проект семейный, он призван сплотить ячейки общества. Было решено создать соцпроект, который бы поддержал стремление человека сохранить, укрепить семью. Керлинг – это совместный досуг, когда дети могут побыть вместе со взрослыми, идти к цели, поддерживая и помогая друг другу, при этом укреплять физическую форму, – убежден Константин Пережогин.

Встречи керлингистов проходят на четвертом этаже ТРЦ «Колумб» в развлекательном центре NINJA ПАРК. На тренировки приглашают семейные команды по четыре человека, участников может быть и больше – игроки посидят в запасных и будут меняться во время игры. На первой тренировке инструкторы расскажут правила игры, покажут технику, пояснят тонкости спорта. Уже на втором занятии семьи ждет соревнование с соперниками.

Ближайшая тренировка состоится 14 марта, отборочные туры пройдут 21 марта, 18 и 25 апреля. Подготовка команд-лидеров пройдет 16 мая, а финальный турнир – 23 мая. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке https://vk.cc/a5rVio.

ИСТОЧНИК KP.RU