Тюменские хирурги спасли пятилетнюю девочку, проглотившую невидимку
Пятилетнюю малышку доставили экстренно в тяжелом состоянии. Оказалось, что маленькая модница проглотила заколку-невидимку, сообщает пресс-служба тюменской Областной клинической больницы №2.
Оперативное врачебное обследование показало, что в крови девочки большое количество бактериальных эндотоксинов, характерных для септического шока. Детские хирурги заподозрили, что юная пациентка проглотила предмет. Гипотезу врачей подтвердили рентгенография и компьютерная томография.
Выяснилось, что девочка проглотила заколку-невидимку. Она застряла в двенадцатиперстной кишке, потом повредила стенку кишечника и «ушла» в почку.
За жизнь ребенка боролись три анестезиолога – Юлия Захарова, Александр Попов, Ксения Столяр, и два хирурга – Валерий Чевжик и Екатерина Арабская. После сложнейшей многочасовой операции малышка была реанимирована на три недели – врачи диагностировали полиорганную недостаточности.
– У нее плохо работали сразу несколько внутренних органов и систем организма. Это очень тяжелое состояние. Всем детским стационаром мы делали все, чтобы спасти ребенка, – сказал врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Валерий Чевжик.
Маленькую тюменку не только спасли, но и свели к минимуму последствия несчастного случая. Ее выписали из стационара, сейчас девочка проходит курс реабилитации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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