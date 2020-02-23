Тюменские хирурги спасли пятилетнюю девочку, проглотившую невидимку

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:16:45+03:00

Врачи боролись за жизнь маленькой тюменки несколько часов. Фото: Pixabay

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Пятилетнюю малышку доставили экстренно в тяжелом состоянии. Оказалось, что маленькая модница проглотила заколку-невидимку, сообщает пресс-служба тюменской Областной клинической больницы №2.

Оперативное врачебное обследование показало, что в крови девочки большое количество бактериальных эндотоксинов, характерных для септического шока. Детские хирурги заподозрили, что юная пациентка проглотила предмет. Гипотезу врачей подтвердили рентгенография и компьютерная томография.

Выяснилось, что девочка проглотила заколку-невидимку. Она застряла в двенадцатиперстной кишке, потом повредила стенку кишечника и «ушла» в почку.

За жизнь ребенка боролись три анестезиолога – Юлия Захарова, Александр Попов, Ксения Столяр, и два хирурга – Валерий Чевжик и Екатерина Арабская. После сложнейшей многочасовой операции малышка была реанимирована на три недели – врачи диагностировали полиорганную недостаточности.

– У нее плохо работали сразу несколько внутренних органов и систем организма. Это очень тяжелое состояние. Всем детским стационаром мы делали все, чтобы спасти ребенка, – сказал врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Валерий Чевжик.

Маленькую тюменку не только спасли, но и свели к минимуму последствия несчастного случая. Ее выписали из стационара, сейчас девочка проходит курс реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU