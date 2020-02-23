2020-02-23T08:02:10+03:00
Общество

В Тюменском районе педагогическое многоборье подходит к финалу

В этом году участками конкурса стали более тридцати педагогов и наставников
Светлана БОРИСОВА
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Конкурсные испытания прошли воспитатели детсадов и педагоги школ Тюменкой агломерации. Скриншот видео с сайта tok72.ruКонкурсные испытания прошли воспитатели детсадов и педагоги школ Тюменкой агломерации. Скриншот видео с сайта tok72.ru
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В столичном подводят итоги традиционного конкурса профессионального мастерства «Педагогический калейдоскоп-2020». В этом году в нем приняли участие 36 педагогов и наставников.

Конкурс открыли педагоги-психологи и учителя-логопеды – участники номинации «Педагог коррекционного сопровождения», впервые объявленной в этом году. Как определить цвет настроения, продемонстрировала педагог-психолог Новотарманской школы Мария Поткина. Об использовании игр на занятиях для детей с общим недоразвитием речи рассказала учитель-логопед Ембаевской школы со стажем работы 18 лет Ольга Бердышева. Мастерством в работе с дошкольниками блеснули участницы конкурса «Воспитатель года». Например, представительница Боровского детского сада "Журавушка" представила проект «Сказочные лабиринты игр Воскобовича». Воспитатель Успенской школы на своем занятии «Заколдованный лес» сделала акцент на развитие воображения у детей при помощи природоведческих игр, закрепила с малышами названия диких животных.

Физинструктор Переваловской школы Екатерина Ситникова посвятила свое конкурсное выступление предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне: организовала соревнования, обратив внимание детей командный дух и чувство товарищества.

Конкурсные испытания прошли и среди учителей. Как сделать урок интересным и привлечь внимание учеников, рассказали педагоги из Каскаринской, Винзилинской, Созоновской, Чикчинской, Мальковской и Онохинской школ.

В номинации «Сердце отдаю детям» профессиональным опытом и новыми идеями поделились работники дополнительного образования, в частности сферы спорта и молодежной политики. Преподаватели школ искусств Тюменского района также приняли участие в конкурсе. Занятия в рамках «Калейдоскопа» прошли по изобразительному и декоративно-прикладному искусству, академическому пению, народному и эстрадному вокалу, игре на фортепиано и народных инструментах.

Имена победителей конкурсов станут известны 28 февраля на церемонии торжественного закрытия «Педагогического калейдоскопа – 2020» в Центре культуры и досуга «Вернисаж» п. Винзили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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