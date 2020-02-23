Андрей Степанов во второй раз побывал в квартире, где Романов объявил голодовку

23 Февр. 2020 2020-02-23T06:53:47+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов и уполномоченный по правам человека Сергей Миневцев минувшим вечером, 22 февраля, посетили квартиру Андрея Романова. Среди объявивших голодовку сторонников Романова правозащитники обнаружили мать с ребенком-инвалидом, которую отправили домой. По словам Степанова, женщина осталась недовольной полученной рекомендацией покинуть ряды протестующих.

– Моей задачей было убедиться, что в голодовке не принимают участие дети. Но там находилась женщина с ребенком-инвалидом. Она присоединилась к акции в поддержку Романова. Потом она уехала. Мы договорились, что я с ней увижусь, приеду к ней домой. Там была еще одна мама, без ребенка, при мне она тоже покинула квартиру, – пояснил Степанов.

Вечер 22 февраля выдался эмоциональным. Накануне правозащитники попросили приехать медиков к Романову, чтобы предложить помощь или консультацию, если она требуется. Однако до приезда Степанова у Андрея Романова подскочило давление. Врачи зашли в квартиру без правозащитников.

– Когда я зашел в квартиру, там была очень эмоциональная и накаленная атмосфера. На меня посыпались обвинения в том, что я запрещал докторам заходить, и это чуть ли не привело к каким-то последствиям. В это время доктора оказывали помощь Андрею Александровичу, – рассказал Степанов. – В достаточно эмоциональном состоянии был совершеннолетний сын Романова Алеша. Я предложил ему выйти на улицу и подышать, чтобы успокоиться. Мы вышли на улицу. Сын очень эмоционально рассказывал, почему, по его мнению, долго не оказывалась помощь. В своем эмоциональном рассказе Алеша упомянул, что он сегодня кушал шаурму.

Пока во дворе избавлялись от лишних эмоций, врачи стабилизировали состояние бастующего. Позже Романов вышел на свежий воздух, пригласил всех в квартиру и поблагодарил докторов за помощь.

– Если понадобится дополнительная медицинская помощь, то наши доктора окажут ее в полном объеме и вовремя. Затем все успокоилось, все разъехались по домам. Все, кто ранее принимал участие в акции, остались в квартире. Так закончилось 22 февраля, – подытожил Степанов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1308" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/762456" frameborder="0"></iframe> Степанов во второй раз побывал в квартире, где Романов объявил голодовку.

ИСТОЧНИК KP.RU