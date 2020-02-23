2020-02-23T07:06:57+03:00
Экономика

В Голышманово многодетная мама открыла кафе правильного питания

Вкусно и полезно: голышмановская бизнесвумен призывает сельчан перейти на здоровое питание
Ирина Ромашкина
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Амина Келигова - поклонница вышечки и полезной еды. Фото: pixabay.comАмина Келигова - поклонница вышечки и полезной еды. Фото: pixabay.com
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Многодетная мама Амина Келигова воспользовалась финансовой поддержкой Центра занятости населения и открыла в Голышманово кафе-кулинарию «Гурман». Об этом сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Предпринимательница предлагает посетителям блюда правильного питания, в которых уже подсчитаны калории. В меню «Гурмана» есть как низкокалорийные, безглютеновые блюда, так и обычные домашние вкусности. Готовят на заказ, есть доставка на дом.

«Гурман» уже обзавелся «друзьями»: первым социальным партнером стало праздничное агентство «РозаЛиЯ». Теперь в кафе-кулинарии проводят детские праздники.

Амина Келигова знает о пользе правильного питания из личного опыта: полезная пища помогла ей решить проблемы со здоровьем. Теперь она готова помогать другим. Начала с родного поселка. Финансовую поддержку предоставил Центр занятости населения Голышмановского городского округа. На средства хозяйка смогла купить необходимое оборудование – от холодильных витрин до мясорубки.

Два года специалисты Центра занятости будут отслеживать работу «Гурмана»: проверять, на что потрачены средства, успешность бизнеса, проследят, не нужна ли еще помощь.

В 2019 году в Тюменской области по программе самозанятости открыли свое дело 252 человека, при этом в Голышмановском городском округе – пять предпринимателей.

Получить консультацию о программе жителям Голышманово можно в местном Центре занятости (п. Голышманово, ул. Садовая, 96) или по телефону горячей линии 8 (34546) 2-81-53. Подробности также можно уточнить на портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в разделе «гражданам – трудоустройство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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