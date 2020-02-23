Май – самый прибыльный месяц для жителей региона, по данным Тюменьстата

23 Февр. 2020 2020-02-23T06:18:41+03:00

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Среднестатистическая майская зарплата повысилась за год почти на четыре тысячи рублей: если в 2018 году усредненная получка тюменца составила 48 тысяч 590 рублей, то в 2019 году щедрый май пополнил баланс трудящихся в среднем в 52 тысячи 382 рубля.

В докладе Тюменьстата «Социально-экономическое положение Тюменской области» специалисты подытожили статистику за январь-ноябрь 2019 года. С данными ведомства ознакомился портал «Вслух.ру». Здесь и далее указана среднемесячная номинальная зарплата работников организаций.

Предварительно в рейтинге самых прибыльных месяцев 2019 года лидировал май. На втором месте оказался мартовский заработок – 49 тысяч 636 рублей. Немного меньше была средняя зарплата в июне – 49 тысяч 586 рублей. В целом, даже по предварительным данным второй квартал 2019 года стал более прибыльным – средняя зарплата составила 49 тысяч 684 рубля.

Средняя получка тюменца в 2019 году составила 46 тысяч 894 рубля, она возросла на две тысячи, чем в 2018 году. В среднем за 2019 год житель Тюменской области заработал более 500 тысяч рублей.

Самые высокие доходы жителей региона у работников производства химических веществ и химических продуктов – около 176 тысяч рублей. Работники нефтегазовой промышленности могут похвастаться платежкой примерно в 152 тысячи рублей. Занятые научными исследованиями и разработками тюменцы в среднем зарабатывают около 106 тысяч рублей. Трудящиеся на производстве воздушного и космического транспорта получают примерно 97 тысяч рублей. Занятые в производстве машин и оборудования – 69 тысяч рублей. В сфере финансов и страховых услуг зарабатывают примерно 68 тысяч рублей. На обрабатывающих производствах сотрудники получают около 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU