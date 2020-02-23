Погода в Тюмени 23 февраля: ветрено, местами изморозь и туман

23 Февр. 2020 2020-02-23T05:26:17+03:00

В Западной Сибири будет сыро, тепло и ветрено Фото: Ирина Ромашкина

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23 февраля в Тюмени синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Однако ночью возможны перепады температур, потому будет изморозь и местами возможен туман, или же снег с дождем.

Ночью отметки термометров опустились до отметки -6…-11 градусов, при прояснении до -18 градусов. Днем воздух прогреется до -4…+1 градуса.

Небольшие снегопады ожидаются по всему Уралу и Западной Сибири: у нас, как и у соседей будет сыро, тепло и ветрено. В Тюмени ветер разойдется на 3-8 м/сек.

Синоптики заявляют, что праздничную погоду портит атлантический циклон с девичьим именем «Элен». Сильнее всего она влияет на погоду в европейской части России. В ночь на воскресенье воздействие «Элен» на Русской равнине усилится: с запада придут дожди со снегом, усилится до штормового юго-западный ветер.

Аномальное потепление уже привело к пусть и красивым, но нежелательным последствиям. Например, в Карелии проснулись бабочки. В пригороде Санкт-Петербурга вышла из берегов река Сестра и грозит подтоплением дачам. В Нижегородской области обилие талой воды привело к закрытию объездной трассы.

В народном календаре 23 февраля – день Прохора Весновея. В этот день начинался поворот на весну. В народе говорили: «На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует».

ИСТОЧНИК KP.RU