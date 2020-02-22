2020-02-22T18:22:55+03:00
Звезды

Тюменцы с ограничениями по здоровью успешно занимаются в КВН

В регионе ежегодно проводится Областной фестиваль команд Клуб Веселых и Находчивых
Вадим Бегун
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Тюменцы с ограничениями по здоровью успешно занимаются в КВН. Фото - pixabay.com.Тюменцы с ограничениями по здоровью успешно занимаются в КВН. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для занятий спортом и различного вида творчества. Молодые люди из этой категории реализуют свой потенциал в Клубе Веселых и Находчивых.

По информации департамента социального развития Тюменской области, в регионе ежегодно проводится Областной фестиваль команд КВН среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проходит в два этапа: «Весенний фестиваль» и «Осенний Кубок КВН».

В прошлом году участниками стали 15 команд из 16 муниципальных образований области. Команды выступили на тему «Планета эксперимента», посоревновались во фристайле (пятиминутное приветствие) и разминке. Победившую команду по традиции отправляют участвовать во Всероссийских играх интегрированного КВН.

– В 2019 году Тюмень принимала Межрегиональный открытый Кубок команд КВН ВОИ УФО среди молодых инвалидов, который проходил в апреле на базе Дворца творчества и спорта «Пионер». Участие в кубке приняли представители восьми команд из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО-Югры, Пермского края и республики Башкоркостан, – рассказали в ведомстве.

В июле 2019 года команда КВН «Омутинка», представляющая Омутинский район области, выступила на Международном музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2019», который проходил в Светлогорске.

Подобные выступления на молодежных форумах помогает участникам команд найти свое место в жизни, обрести верных друзей и веру в свои силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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