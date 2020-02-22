В Уватском районе начнут предпроектные работы по строительству больницы

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:14:25+03:00

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В Уватском районе начнут предпроектные работы по возведению больничного комплекса. Кроме того, здесь капитально отремонтируют Демьянскую школу, а также подъездные пути к новой школе в Горнослинкино. Такое решение принято по итогам рабочего совещания с губернатором в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба муниципалитета.

– Поручения губернатора – это по сути план, по которому развивается Уватский район. В реализации задействованы как наши специалисты, так и основные департаменты областного правительства. Уже в этом году мы реализуем крупные проекты, которые одному району не по силам: это не только строительство новых школ, дамб, спортзалов, жилых домов, но и благоустройство территорий, переселение из аварийного жилья и модернизация объектов ЖКХ, – заявил глава Уватского района Сергей Путмин.

Также он проинформировал Александра Моора о выполнении поручений по благоустройству центральных площадей в Демьянке и Демьянском, ремонту улицы Набережной в Увате, строительству дорог в микрорайоне Дорожников в Туртасе, капитальный ремонт тепловых сетей в Увате, Алымке и Красном Яре, разработку проектной документации по реконструкции дамбы в Осиннике, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU