2020-02-22T15:23:34+03:00
Общество

Тоболяки увидели проект будущего парка на берегу Иртыша

Проектирование зеленой зоны велось совместно с местными жителями
Вадим Бегун
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Тоболяки увидели проект будущего парка на берегу Иртыша. Фото - pixabay.com.Тоболяки увидели проект будущего парка на берегу Иртыша. Фото - pixabay.com.
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В тобольском мультицентре «Моя территория» прошла презентация концепции создания общественного пространства в лесопарке на берегу Иртыша. Разработка проекта благоустройства городского леса площадью более 80 гектаров стартовала в июле 2019 года.

– Задача проекта – не только благоустроить территорию, но и создать точки притяжения для разных групп жителей, организовать детские и спортивные площадки, лыжные и велосипедные трассы, безопасные подходы к воде, провести сеть беспроводного Интернета, а также связать парк с прошлым и будущим Тобольска. Проект призван вернуть горожанам реку и включить лес на берегу Иртыша в туристическую жизнь региона, – рассказывают авторы проекта.

К проектированию зеленой зоны активно привлекались жители города. Предложения собирались посредством радио, социальных сетей, а также общественного транспорта. Всего было обработано свыше 2 600 предложений.

Стало известно, что проект получил предварительное название «ИртышПарк» (второй вариант – «РекаПарк»). Итоговое название утвердят по результатам открытого голосования.

Ознакомиться с предложенной концепцией и дизайном парка можно на сайте центральныйпарктобольска.рф, передает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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