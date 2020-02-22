Тюменцам назвали самые востребованные в регионе профессии

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:12:48+03:00

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За первый месяц нового года в поисках работы в тюменскую службу занятости населения обратилось почти три тысячи человек. В областном банке находилось 16 203 вакансий.

По информации департамента труда и занятости Тюменской области, среди заявленных вакансий по традиции лидирует сфера строительства. Здесь требовалось 3 893 специалиста. 1 719 вакансий – в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта и мотоциклов.

Также стало известно, что в «Обрабатывающие производства» требуется 1 132 сотрудника. Больше тысячи заявок приходится на «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение».

Самая востребованная профессия в регионе – водители автотранспорта. Всего требуется 1 035 специалистов, средняя зарплата составляет 29 850 рублей. Кроме того, работодатели ищут 306 электросварщиков (38 747 руб.), 284 каменщика (38 066 руб.), 293 повара (21 010 руб.), 258 бетонщиков (35 909 руб.), 213 инженеров (36 893 руб.), 138 официантов (17 613 руб.), 113 медицинских сестер (25 827 руб.), 111 менеджеров (24 264 руб.), 101 тракторист (25 234 руб.), 97 полицейских (27 550 руб.) и пр., передает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU