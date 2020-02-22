Тюменцам рекомендуют не тянуть с покупкой лука-севка

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:07:55+03:00

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В 2020 году лук-севок появился в продаже в садовых магазинах, в сетевых гипермаркетах и сельских ларьках уже в начале февраля. Его цена тогда была привлекательной – около 120 рублей за один килограмм, однако уже сейчас она заметно выросла – до 260 рублей. В прошлом году стоимость лука-севка в мае доходила до шестисот рублей.

– Цена подросла вместе со спросом. Помня о прошлогоднем ажиотаже на лук-севок, в этом году мы заказали вдвое больше этого посадочного материала, и мы не одни такие, так сделали многие, потому дефицита точно не будет. А цена, конечно, продолжит расти, но прошлогодних значений вряд ли достигнет, – объясняет продавец магазина для сада и огорода Татьяна Шпец.

Женщина советует не тянуть с покупкой севка, иначе в апреле придется переплачивать за него. Она добавила, что при выборе лука на посадку стоит обращать внимание на его внешний вид, запах. Шелуха хорошего лука-севка должна быть сухой и шелестящей.

Мягкая головка – признак того, что лук подмерз и начал гнить, для посадки он не подойдет. После покупки дома необходимо перебрать купленный севок, просушить луковицы и убрать на хранение, передает «АиФ – Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU