22 Февр. 2020 2020-02-22T12:21:08+03:00

В 2020 году в Тюмени высадят более 8,1 тысячи деревьев. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

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Тюмень продолжит активное озеленение. В планах на 2020 год — 8 122 дерева. В том числе 2 811 — в Восточном округе, 1 989 — в Калининском, 1 852 — в Центральном, 1 470 — в Ленинском.

- План на 2020 год был разработан с учетом потребности в озеленении. Он синхронизирован с работами дорожных служб, ресурсоснабжающих организаций. Были учтены предложения профессионального сообщества, - сообщил Семен Тегенцев, директор департамента городского хозяйства на заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы.

С местами посадок можно ознакомиться на портале «Тюмень — наш дом», во вкладке «Зеленый город». В частности, озеленение планируется на аллее Выпускников, бульварах Николая Чукмалдина, Анатолия Косухина, в скверах Тружеников тыла, Семейном, Депутатов. Победы, «Серебряные ключи», в Загородном саду, у церкви Лазаря Четверодневного, на улицах 30 лет Победы, Широтной, Хохрякова, Профсоюзной, Федюнинского, Пермякова, Волгоградской, Орджоникидзе, Льва Толстого, на Московском тракте и др.

До 1 апреля принимают заявки на посадки во дворах в рамках акции «Посади дерево».

- С каждым годом все больше желающих присоединяются к акции «Посади дерево», - говорит Семен Тегенцев. - Для участия нужно принять на общем собрании решение о проведении работ по озеленению территории, подать заявление в департамент городского хозяйства не позднее 1 апреля. Уполномоченные специалисты проведут оценку обследования дворовой территории, определят породный состав, который можно здесь высадить, сделают разметку, составят смету. Средства на приобретение посадочного материала и проведение работ будут компенсированы из бюджета города.

Семен Александрович также сообщил, что в 2019 году в рамках компенсационного озеленения высажено 8 513 деревьев на 153 объектах. 1 251 дерево и 19 869 кустарников появились в рамках благоустройства дворовых и озелененных территорий, а также социально-значимых работ. В том числе на акциях «Школьное дерево», «Посади дерево».

ИСТОЧНИК KP.RU