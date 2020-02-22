Тюменская птицефабрика начнёт выпускать полуфабрикаты в алюминиевых лотках

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:08:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На птицефабрике «ПРОДО Тюменский бройлер» продолжается модернизация производства, в связи с чем здесь планируется запуск нового оборудования. Об этом в субботу сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Как рассказала директор птицефабрики Оксана Величко, в этом году утверждён инвестиционный план, согласно которому реконструируют родительских цех, цехи ремонтного молодняка и инкубации.

- Меняем кормушки, поилки для птицы, капитально ремонтируем старые здания. Всего будет реализовано около 40 локальных проектов. То есть работаем в тренде, ведь все три птицефабрики Тюменского района в последние годы пережили этапы большой реконструкции, - рассказывает Оксана Величко.

Благодаря новому оборудованию изменится ассортимент выпускаемой продукции. Учитывая то, что пищевая промышленность вышла на новый виток развития, растёт рынок полуфабрикатов. А для того, чтобы делать их делать, нужно специальное оборудование, которое на птицефабрике уже закуплено. Благодаря этому у «Бройлера» появится возможность выпускать полуфабрикаты в алюминиевых лотках.

ИСТОЧНИК KP.RU