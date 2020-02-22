22 Февр. 2020 2020-02-22T05:41:03+03:00

Погода в Тюмени 22 февраля: на Панкратия зима начала слабеть Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени сегодня, 22 февраля, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -3...-8 C, днем -4…+1 C.

По народному календарю 22 февраля – День Панкратия, в честь преподобного Панкратия Печерского, жившего в XIII веке. На Руси в этот день принимались за плетение лаптей. Зима близилась к концу, зерна оставалось мало, поэтому приговаривали: «Не всяк Панкрат хлебом богат, а наг Панкрат лаптями богат».

В этот день подмечали, что зима начала слабеть. Приближению весны посвящена поговорка: «На Панкратия ночь темна – убегает зима».

ИСТОЧНИК KP.RU