2020-02-21T10:15:16+03:00
Общество

В России отменят более двух миллионов устаревших нормативных актов

Прежде всего это необходимо для освобождения малого бизнеса от лишней бюрократической нагрузки
Есен Абилькенов
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В России отменят более двух миллионов устаревших нормативных актов.В России отменят более двух миллионов устаревших нормативных актов.Фото: Есен Абилькенов
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В рамках реализации так называемой «регуляторной гильотины» в России будет упразднено порядка двух миллионов требований и нормативных актов, касающихся надзорной деятельности и сферы малого предпринимательства. Об этом рассказал главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

– Назрела необходимость провести ревизию тех норм, которые действовали чуть ли не с советских времен. Те, которые являются неактуальными и не имеют применения, нужно убирать. Таких норм и актов сейчас насчитывается более двух миллионов. Между тем высокая зарегулированность оказывает очень большую нагрузку на предпринимателей, – отметил федеральный инспектор.

Он сообщил, что первой ласточкой в этом направлении стало постановление правительства РФ о признании недействительными более тысячи законодательных актов.

– В январе глава государства в своем послании отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл в стране. В рамках реализации этого тезиса готовится целый пакет законов и нормативных актов для поддержки и развития предпринимательства. Наша задача – сделать так, чтобы предприниматели получали удовольствие от своей деятельности, создавали рабочие места, выходили из тени, платили налоги. В конце концов это скажется на благосостоянии граждан, – сказал Дмитрий Кузьменко.

В числе готовящихся изменений в законодательстве называются инициативы по защите капиталовложений и инвестиций, меры по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, которая должна быть завершена в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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