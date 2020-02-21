2020-02-21T09:15:06+03:00
Здоровье

Тюменские онкологи заменили пациенту челюсть костью голени

Мужчина, по заверениям врачей, не будет испытывать трудностей при передвижении
Вадим Бегун
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Тюменские онкологи заменили пациенту челюсть костью голени. Фото - пресс-служба «Медицинского города».Тюменские онкологи заменили пациенту челюсть костью голени. Фото - пресс-служба «Медицинского города».
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Тюменские онкологи заменили пациенту нижнюю челюсть костью голени. Уникальная операция продлилась четырнадцать часов.

Ранее у 58-летнего мужчины диагностировали рак нижней челюсти. Опухоль начала прорастать в ткани и разрушать левую половину костной структуры. Онкологи отделения опухолей головы и шеи «Медицинского города» выполнили сложную микрососудистую операцию, используя собственную кость пациента.

– Для пересадки мы взяли 12-сантиметровый участок малоберцовой кости вместе с мышцами, кожей и сосудами. Поскольку кость прямая, а нам нужно было повторить контуры челюсти и смоделировать подбородок, мы сделали несколько небольших распилов, не повреждая при этом мышцы и кожу. Затем сшили сосуды пересаживаемого участка с сосудами шеи и запустили кровоток, – рассказала заведующая онкологическим отделением № 2 Юлия Шубина.

От операции у мужчины остался лишь шрам на подбородке. Он уже может ходить, говорить и кушать. А в ближайшем будущем сможет восстановить зубной ряд с помощью имплантов. Теперь нашему пациенту предстоит пройти курс лучевой терапии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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