2020-02-20T17:47:03+03:00
Общество

«Деревянное чудо»: в Тюмени восстановят дом 1928 года

Волонтеры выбрали очередной объект для обновления
Вадим Бегун
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В Тюмени восстановят дом 1928 года. Фото - "Том Сойер Фест - новая история Тюмени".В Тюмени восстановят дом 1928 года. Фото - "Том Сойер Фест - новая история Тюмени".
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Волонтеры движения «Том Сойер Фест» восстановят в Тюмени дом 1928 года постройки. «Деревянное чудо» находится на улице Свободы, 12.

«Вот уже третий раз мы с радостным чувством сообщаем вам, что мы выбрали наш следующий объект. Хозяйка немедля согласилась, чтобы мы помогли с восстановлением этого милого старого дома, который стоит здесь с 1928 года. Мы провели обмеры и уже составляем колористический паспорт объекта», – сообщается на официальной страничке движения «Том Сойер Фест».

По словам волонтеров, уже на этой неделе они обследуют крышу и начнут подсчитывать стоимость материалов на новый забор и ворота. Теперь им требуется рабочая сила.

«Самое время рассказать о нас вашим знакомым и друзьям, кто хотел бы помогать руками или средствами нашему третьему сезону работ. Вышло так, что мы продолжаем работать в этом же районе города, но стоит успеть спасти достаточное количество домов, для которых нам нужны ребята, желающие стать полноценными управителями работ/прорабами», – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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