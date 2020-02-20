Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:44:06+03:00

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Миллиардный долг «Тюменьагропромбанка» оказался никому не нужен. Следующие торги пройдут с 27 февраля по 14 июля 2020 года.

«Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», – такое сообщение появилось на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов.

Также стало известно, что повторные торги пройдут с 27 февраля по 14 июля 2020 года. В процессе цена может снизиться от начальной на двадцать процентов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре распродают имущество обанкротившегося «Тюменьагропромбанка». Его стоимость оценивается в сумму свыше миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU