2020-02-20T17:44:06+03:00
Общество

Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил

Торги признаны несостоявшимися
Вадим Бегун
Поделиться:
Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил.Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Миллиардный долг «Тюменьагропромбанка» оказался никому не нужен. Следующие торги пройдут с 27 февраля по 14 июля 2020 года.

«Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», – такое сообщение появилось на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов.

Также стало известно, что повторные торги пройдут с 27 февраля по 14 июля 2020 года. В процессе цена может снизиться от начальной на двадцать процентов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре распродают имущество обанкротившегося «Тюменьагропромбанка». Его стоимость оценивается в сумму свыше миллиарда рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени уйдет с молотка миллиардное имущество банка-банкрота

Торги пройдут в конце декабря (подробнее)

В отношении руководства обанкротившегося Тюменьагропромбанка возбуждено уголовное дело

В банке выявлено несколько серьезных финансовых нарушений (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Деревянное чудо»: в Тюмени восстановят дом 1928 года
Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил
В Тюмени осудили бывшего налогового инспектора за взятку в 9 миллионов рублей
Оштрафовали коллекторов, которые требовали у тюменки найти свою подругу-должницу
Бизнес-омбудсмен оценила объем «серых» зарплат в малом и среднем бизнесе
Команды из Омутинского и Юргинского районов сразились на интеллектуальном турнире
Сергей Миневцев: Романов оставил участников в неведении о действующей рабочей группе для решения проблем инвалидов
Александр Моор рассказал, как будет развиваться Уватский район
В Ишиме назначили нового прокурора
Тюменская область – единственный субъект УрФО, где растет число предпринимателей
На тюменского предпринимателя завели уголовное дело из-за неуплаты налогов
Парковка на тюменской набережной станет бесплатной на три дня