Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил
Миллиардный долг «Тюменьагропромбанка» оказался никому не нужен. Следующие торги пройдут с 27 февраля по 14 июля 2020 года.
«Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», – такое сообщение появилось на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов.
Также стало известно, что повторные торги пройдут с 27 февраля по 14 июля 2020 года. В процессе цена может снизиться от начальной на двадцать процентов.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре распродают имущество обанкротившегося «Тюменьагропромбанка». Его стоимость оценивается в сумму свыше миллиарда рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU