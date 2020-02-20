2020-02-20T17:42:28+03:00
Происшествия

В Тюмени осудили бывшего налогового инспектора за взятку в 9 миллионов рублей

Приговор вступил в законную силу
Вадим Бегун
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В Тюмени осудили бывшего налогового инспектора за взятку в 9 миллионов рублей. Фото - pixabay.com.В Тюмени осудили бывшего налогового инспектора за взятку в 9 миллионов рублей. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени рассмотрели апелляцию по уголовному делу в отношении бывшего главного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС. Женщину признали виновной в получении взятки в особо крупном размере.

– Осенью 2014 года инспектор познакомилась с руководительницей компании, которая консультировала в области бухучета. Женщины подружились, и инспектор стала делиться служебной информацией. Подруга использовала ее в интересах клиентов своей фирмы. Впоследствии осужденная продавала такие сведения, «заработав» 9,4 миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ноябре 2016 года женщину задержали с поличным. Позже ее уволили с госслужбы в связи с утратой доверия. Суд назначил тюменке восемь лет лишения свободы.

Осужденная и ее адвокат подали жалобу, чтобы добиться оправдания. Прокуратура внесла апелляционное представление, чтобы устранить допущенную судом ошибку в исчислении начала срока отбывания наказания.

Судебная коллегия отклонила жалобу за необоснованностью. Апелляционное представление же было удовлетворено, срок начала отбывания наказания уточнили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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