2020-02-21T05:02:25+03:00
Общество

Погода на 21 февраля в Тюмени: все еще в «плюсе»

Солнце в этот день не покажется из-за облаков
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени ожидается теплая для зимы погода.В Тюмени ожидается теплая для зимы погода.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 февраля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 2-3. Вечером столбики термометров покажут один градус выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1–4 метра в секунду.

21 февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, великомученика Феодора Стратилата. Если ночью гром прогремел, можно было расcчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России отменят более двух миллионов устаревших нормативных актов
Тюменские онкологи заменили пациенту челюсть костью голени
В Тобольске сотрудник магазина перепродавал алкоголь по заниженной цене
Студенты тюменского колледжа могли смотреть вредоносные видеоролики
В Центре занятости населения Тюмени пройдет «День семьи»
В Тюменской области мужчина избил сожительницу за просьбу уйти из дома
Погода на 21 февраля в Тюмени: все еще в «плюсе»
«Деревянное чудо»: в Тюмени восстановят дом 1928 года
Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил
В Тюмени осудили бывшего налогового инспектора за взятку в 9 миллионов рублей
Оштрафовали коллекторов, которые требовали у тюменки найти свою подругу-должницу
Бизнес-омбудсмен оценила объем «серых» зарплат в малом и среднем бизнесе
Команды из Омутинского и Юргинского районов сразились на интеллектуальном турнире
Сергей Миневцев: Романов оставил участников в неведении о действующей рабочей группе для решения проблем инвалидов
Александр Моор рассказал, как будет развиваться Уватский район
В Ишиме назначили нового прокурора
Тюменская область – единственный субъект УрФО, где растет число предпринимателей
На тюменского предпринимателя завели уголовное дело из-за неуплаты налогов
Парковка на тюменской набережной станет бесплатной на три дня