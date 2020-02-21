Погода на 21 февраля в Тюмени: все еще в «плюсе»

21 Февр. 2020 2020-02-21T05:02:25+03:00

Солнце в этот день не покажется из-за облаков

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Сегодня, 21 февраля, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 1 градус, днем – плюс 2-3. Вечером столбики термометров покажут один градус выше нуля. В этот день будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1–4 метра в секунду.

21 февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, великомученика Феодора Стратилата. Если ночью гром прогремел, можно было расcчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU