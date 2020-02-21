2020-02-21T07:38:58+03:00
Происшествия

В Тюменской области мужчина избил сожительницу за просьбу уйти из дома

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюменской области мужчина избил сожительницу за просьбу уйти из дома. Фото - pixabay.com.В Тюменской области мужчина избил сожительницу за просьбу уйти из дома. Фото - pixabay.com.
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В ялуторовскую полицию поступило сообщение от местной жительницы. Женщина рассказала стражам порядка, что ее избил любимый.

– Конфликт произошел между сожителями после распития алкогольных напитков. Женщина попросила мужчину уйти из дома. Он стал собирать вещи, но спокойно покинуть дом не получилось, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что мужчина несколько раз ударил пострадавшую. Удары были неслабыми: тюменке понадобилась медицинская помощь.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено наложение штрафа, обязательные либо исправительные работы. Безработный, ранее не судимый житель Ялуторовского района отпущен под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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