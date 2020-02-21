В Центре занятости населения Тюмени пройдет «День семьи»

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:41:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района состоится мероприятие по профориентации – «День семьи». Оно пройдет в следующую субботу, 29 февраля.

– Подростки смогут поближе познакомиться с различными профессиями, посетив модули «Строительство», «Общественное питание», «Легкая промышленность», «Сельское хозяйство», «Энергетика», «Здравоохранение», «Химпром», «Образование и наука» и многие другие. Здесь ребята не только узнают об особенностях работы в той или иной отрасли, но и смогут отработать полученные знания на тренажерах, тем самым примерив на себя различные профессии – летчика, комбайнера, врача и дизайнера, – рассказали в ЦЗН.

Пока школьники будут проходить экспресс-тестирование на определение предпочтительной профессиональной сферы деятельности, психологи расскажут родителям о ситуации на рынке труда и о перспективах его развития на ближайшие 5–10 лет. В ведомстве добавили, что участие в мероприятии бесплатное. Однако необходима предварительная запись по телефону 27-31-18.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU