2020-02-21T07:43:36+03:00
Общество

Студенты тюменского колледжа могли смотреть вредоносные видеоролики

Образовательное учреждение оштрафовали
Вадим Бегун
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Студенты тюменского колледжа могли смотреть вредоносные видеоролики. Фото - pixabay.com.Студенты тюменского колледжа могли смотреть вредоносные видеоролики. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени оштрафовали колледж цифровых и педагогических технологий. В образовательном учреждении имелся доступ к вредоносным ресурсам.

– Установлено, что в комнатах общежития для проживающих, в том числе несовершеннолетних, был организован доступ к интернету. Через него можно было выходить на сайты с вредоносной для подростков информацией, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули: в местах, доступных для несовершеннолетних, выход в интернет предоставляется только при условии применения различных мер защиты от информации, причиняющей вред их здоровью.

Таким образом, в отношении учреждения было возбуждено административное дело. По результатам рассмотрения дела мировой судья назначил колледжу штраф в размере 20 тысяч рублей. К тому же к дисциплинарной ответственности привлекли начальника отдела по информатизации, робототехнике и прототипированию учебного заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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