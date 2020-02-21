В Тобольске сотрудник магазина перепродавал алкоголь по заниженной цене

21 Февр. 2020 2020-02-21T08:02:40+03:00

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В тобольскую полицию обратился представитель крупного сетевого магазина. Заявитель пояснил, что в ходе инвентаризации обнаружили недостачу алкогольной продукции. Общая сумма ущерба составила более 73 тысяч рублей.

– 24-летний продавец магазина в течение декабря 2019 года выносил из подсобного помещения коробки с алкоголем, а затем перепродавал их по цене ниже рыночной. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что вырученные деньги тратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU