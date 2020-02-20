2020-02-20T15:50:57+03:00
Общество

Команды из Омутинского и Юргинского районов сразились на интеллектуальном турнире

Вадим Бегун
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Команды из Омутинского и Юргинского районов сразились на интеллектуальном турнире. Фото - организаторы.Команды из Омутинского и Юргинского районов сразились на интеллектуальном турнире. Фото - организаторы.
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Команды «Жизнь», «Экстрим», «Киберпатруль» и «Инопрешеленцы» из Омутинского района, а также команды «Патриоты», «Легендарная шестерка», «Крик тишины» и Black Wood из Юргинского района оценили свои знания в сфере интернет-безопасности, сразившись в интеллектуальном турнире.

Победителем в селе Омутинское стала команда «Экстрим», капитан Виктория Яркаева. А в селе Юргинское победу забрали школьники из команды «Крик тишины» с капитаном Викторией Мамедовой.

Фото - организаторы.

Фото - организаторы.

Самым сложным вопросом для сельских старшеклассников оказался следующий: «При активном использовании гаджетов врачи-окулисты рекомендуют использовать правило под названием «20-20-20». Оно гласит, что через каждые 20 минут, проведённых перед любым экраном, в течение 20 секунд вглядывайтесь в любой объект. Скажите, что означает третья «20»?

– Этот вопрос часто вызывает сложности у школьников, – рассказывает организатор турнира депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Именно он чаще всего на турнирах бывает «гробом», то есть вопросом, который не смогла взять ни одна команда. Ответ на него: речь идёт про объект, расположенный на расстоянии не менее 20 метров. Именно такой удалённости объект надо выбирать, чтобы смотреть на него в течение 20 секунд, давая отдых глазам.

Фото - организаторы.

Фото - организаторы.

Игры проходят во всех районах юга Тюменской области среди учащихся 7–8 классов, чтобы акцентировать внимание подростков на знаниях, которые необходимы для безопасного нахождения в Сети.

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