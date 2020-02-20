Оштрафовали коллекторов, которые требовали у тюменки найти свою подругу-должницу

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:36:15+03:00

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В Тюмени оштрафовали коллекторское агентство, работники которого надоедали звонками местной жительнице. Они трезвонили ей с июня по октябрь 2019 года с небольшим перерывом.

– Мужчины спрашивали о знакомстве с некой гражданкой – коллегой по работе. Однако она не поддерживает с ней связь, о чем и заявила коллекторам. Звонки прекратились, но ненадолго, в конце сентября они снова вспомнили о женщине и потребовали связаться со старой знакомой, чтобы та вернула долг, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Коллекторы стали угрожать горожанке применением санкций, если она не свяжется с должницей. В начале всех разговоров они не сообщали ей наименование организации и Ф.И.О. звонившего работника, что также является нарушением.

В итоге в отношении организации был составлен административный протокол, который Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел в январе 2020 года. Он и привлек нарушителей к административной ответственности в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU