2020-02-20T17:36:15+03:00
Общество

Оштрафовали коллекторов, которые требовали у тюменки найти свою подругу-должницу

Женщине надоели бесконечные звонки, и она обратилась за помощью
Вадим Бегун
Поделиться:
Оштрафовали коллекторов, которые требовали у тюменки найти свою подругу-должницу.Оштрафовали коллекторов, которые требовали у тюменки найти свою подругу-должницу.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В Тюмени оштрафовали коллекторское агентство, работники которого надоедали звонками местной жительнице. Они трезвонили ей с июня по октябрь 2019 года с небольшим перерывом.

– Мужчины спрашивали о знакомстве с некой гражданкой – коллегой по работе. Однако она не поддерживает с ней связь, о чем и заявила коллекторам. Звонки прекратились, но ненадолго, в конце сентября они снова вспомнили о женщине и потребовали связаться со старой знакомой, чтобы та вернула долг, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Коллекторы стали угрожать горожанке применением санкций, если она не свяжется с должницей. В начале всех разговоров они не сообщали ей наименование организации и Ф.И.О. звонившего работника, что также является нарушением.

В итоге в отношении организации был составлен административный протокол, который Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел в январе 2020 года. Он и привлек нарушителей к административной ответственности в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды»Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram: +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Деревянное чудо»: в Тюмени восстановят дом 1928 года
Миллиардный долг тюменского банка-банкрота никто не купил
В Тюмени осудили бывшего налогового инспектора за взятку в 9 миллионов рублей
Оштрафовали коллекторов, которые требовали у тюменки найти свою подругу-должницу
Бизнес-омбудсмен оценила объем «серых» зарплат в малом и среднем бизнесе
Команды из Омутинского и Юргинского районов сразились на интеллектуальном турнире
Сергей Миневцев: Романов оставил участников в неведении о действующей рабочей группе для решения проблем инвалидов
Александр Моор рассказал, как будет развиваться Уватский район
В Ишиме назначили нового прокурора
Тюменская область – единственный субъект УрФО, где растет число предпринимателей
На тюменского предпринимателя завели уголовное дело из-за неуплаты налогов
Парковка на тюменской набережной станет бесплатной на три дня