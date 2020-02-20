На тюменского предпринимателя завели уголовное дело из-за неуплаты налогов

20 Февр. 2020 2020-02-20T15:23:50+03:00

Тюменский бизнесмен не платил налоги. Фото - СК по Тюменской области.

Мужчина не желал обогащаться по закону

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Тюменские следователи возбудили уголовное дело на местного предпринимателя. Мужчина уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следствия, житель областного центра, будучи индивидуальным предпринимателем без образования юридического лица, занимался грузоперевозками.

– Горожанин уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2016–2017 годы, а также на доход физического лица за 2015–2017 годы. Он не предоставил отчетности в налоговый орган. Сумма неуплаченных налогов составила свыше 13 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU